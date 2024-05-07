В Березовском учительница пнула ребенка и объяснила свое поведение

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Женщина рассказала, что два одноклассника подрались. Тогда другие ученики позвали учителей, пишет Е1. Женщина увидела, что один мальчик душит другого, а второй бьет его по лицу.
Чтобы предотвратить следующий удар, я толкнула его ногой. Это не было пинком. Просто я хотела, чтобы он не попал по лицу еще раз, — сказала педагог.
После этого она попросила одного из дерущихся встать. Так как ученик-мигрант и плохо понимает по-русски, женщине пришлось его «протащить». В результате школьники помирились. Они извинились друз перед другом. Свои извинения принесла и учительница.
После того, как ролик попал в интернет, прокуратура инициировала проверку.
На меня завели дело за побои. Я его не била, Богом клянусь! Мне сейчас очень тяжело, я никуда не выхожу из дома, — сказала женщина.