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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 07:46

В Березовском учительница пнула ребенка и объяснила свое поведение

В Березовском учительница пнула ребенка и объяснила свое поведение

7 мая 2024, 07:44
Фото: 1MI
В Березовском учительница, которая пнула ребенка и протащила его по полу, объяснила свое поведение.

Женщина рассказала, что два одноклассника подрались. Тогда другие ученики позвали учителей, пишет Е1. Женщина увидела, что один мальчик душит другого, а второй бьет его по лицу.

Чтобы предотвратить следующий удар, я толкнула его ногой. Это не было пинком. Просто я хотела, чтобы он не попал по лицу еще раз, — сказала педагог.

После этого она попросила одного из дерущихся встать. Так как ученик-мигрант и плохо понимает по-русски, женщине пришлось его «протащить». В результате школьники помирились. Они извинились друз перед другом. Свои извинения принесла и учительница.

После того, как ролик попал в интернет, прокуратура инициировала проверку.

На меня завели дело за побои. Я его не била, Богом клянусь! Мне сейчас очень тяжело, я никуда не выхожу из дома, — сказала женщина.
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