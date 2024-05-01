СК проверяет школу, после пинка учительницы по ученику в Березовском

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Известно, что в школе поссорились два ученика. Во время их конфликта сотрудница школы применила насилие в отношении одного из школьников, сообщает региональное СК.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи опрашивают очевидцев, родителей школьников и работников учреждения. В итоге будет принято решение.
Напомним, что на перемене ученики подрались, и тогда учительница пнула одного из конфликтющих и протащила его по коридору. Второго она отшвырнула рукой, а затем тащила его волоком.