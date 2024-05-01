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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

СК проверяет школу в Березовском после пинка учительницы по ученику

СК проверяет школу, после пинка учительницы по ученику в Березовском

1 мая 2024, 09:30
Фото: Изображение Midjourney

СК проверяет школу в Березовском после пинка учительницы по ученику

В Березовском проводится проверка по факту применения насилия работницей школы в отношении подростка.

Известно, что в школе поссорились два ученика. Во время их конфликта сотрудница школы применила насилие в отношении одного из школьников, сообщает региональное СК.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Следователи опрашивают очевидцев, родителей школьников и работников учреждения. В итоге будет принято решение.

Напомним, что на перемене ученики подрались, и тогда учительница пнула одного из конфликтющих и протащила его по коридору. Второго она отшвырнула рукой, а затем тащила его волоком.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Проверка#Дети#Насилие#Березовский#Родители#Конфликт#Следователи#Очевидцы#Ученики#18+#Екатеринбург#Подросток#СК
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