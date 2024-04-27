В Екатеринбурге не уволят воспитательницу, назвавшую детей утырками

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Такое решение было принято на родительском собрании, пишет «КП-Екатеринбург». По словам мам одного из малышей, на собрании виноватыми выставили родителей, которые сделали скрин того сообщения. Якобы из-за него вся информация о случившемся распространилась в соцсетях и СМИ.
Напомним, что женщина ошиблась чатами в мессенджере, и вместо свой коллеги спросила у родителей воспитанников «у тебя сколько утырков пришло?».