В Екатеринбурге не уволят воспитательницу, назвавшую детей утырками

Такое решение было принято на родительском собрании, пишет «КП-Екатеринбург». По словам мам одного из малышей, на собрании виноватыми выставили родителей, которые сделали скрин того сообщения. Якобы из-за него вся информация о случившемся распространилась в соцсетях и СМИ.