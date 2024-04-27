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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Воспитательница из Екатеринбурга назвала детей утырками и сохранила работу

В Екатеринбурге не уволят воспитательницу, назвавшую детей утырками

27 апреля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

Воспитательница из Екатеринбурга назвала детей утырками и сохранила работу

В Екатеринбурге воспитательница, которая назвала в родительском чате детей утырками, не лишится работы. Женщину не уволят из детсада №10 «Ромашка».

Такое решение было принято на родительском собрании, пишет «КП-Екатеринбург». По словам мам одного из малышей, на собрании виноватыми выставили родителей, которые сделали скрин того сообщения. Якобы из-за него вся информация о случившемся распространилась в соцсетях и СМИ.

Напомним, что женщина ошиблась чатами в мессенджере, и вместо свой коллеги спросила у родителей воспитанников «у тебя сколько утырков пришло?».

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