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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В Екатеринбурге начался суд над воспитательницей садика, где удушилась девочка

В Екатеринбурге судят воспитательницу детского сада из-за смерти 4-летней девочки

20 декабря 2023, 11:29
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге начался суд над воспитательницей садика, где удушилась девочка

В Екатеринбурге идет суд над работницей детского садика, где в начале года погибла девочка.

20 декабря в Екатеринбурге начался судебный процесс над воспитательницей детского сада по ст. 109 УК РФ.

Дело в том, что в начале текущего года в детском саду произошел несчастный случай во время прогулки. Тогда дети начали собираться, а воспитательница увидела, что одна из девочек стоит у горки, позже оказалось, что ребенок зацепился шарфом.

Впоследствии ребенка госпитализировали, на протяжении пяти дней девочка была в реанимации, а затем умерла.

Воспитательница не считает себя виноватой, она принесла свои соболезнования семье ребенка. Предполагается, что время, когда девочка осталась без присмотра на горке и стало роковым, передает «КП-Екатеринбург».

Ранее сообщалось, что отчим убитой 2-летней девочки из Первоуральска отправлен в СИЗО.

Воспитателю детсада в Екатеринбурге, где умерла девочка, грозит до трех лет тюрьмы
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#Дети#Полиция#Криминал#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент#Детский сад#Камилла Булгакова
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