В Екатеринбурге судят воспитательницу детского сада из-за смерти 4-летней девочки

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
20 декабря в Екатеринбурге начался судебный процесс над воспитательницей детского сада по ст. 109 УК РФ.
Дело в том, что в начале текущего года в детском саду произошел несчастный случай во время прогулки. Тогда дети начали собираться, а воспитательница увидела, что одна из девочек стоит у горки, позже оказалось, что ребенок зацепился шарфом.
Впоследствии ребенка госпитализировали, на протяжении пяти дней девочка была в реанимации, а затем умерла.
Воспитательница не считает себя виноватой, она принесла свои соболезнования семье ребенка. Предполагается, что время, когда девочка осталась без присмотра на горке и стало роковым, передает «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что отчим убитой 2-летней девочки из Первоуральска отправлен в СИЗО.