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Педагог из Березовского рассказала подробности конфликта с учеником

Учительница из Березовского рассказала, почему она пнула ученика

7 мая 2024, 04:00
Фото: 1MI

Педагог из Березовского рассказала подробности конфликта с учеником

Учительница начальных классов из Березовского рассказала, почему она пнула одного из учеников.

По словам педагога, она разнимала драку между двумя второклассниками. Когда ученики начали потасовку, к ней прибежали другие дети и попросили их разнять Один из них душил другого, а также бил в лицо кулаком.

Женщина толкнула его ногой, чтобы предотвратить очередной удар, а затем велела мальчику встать. Однако, так как ученик плохо знает русский язык, она его схватила за капюшон.

После этого учительница привела детей в Центр детских инициатив, чтобы выяснить причину конфликта. Оказалось, что один из них оскорбил сестру нападавшего мальчика, поэтому он набросился на одноклассника с кулаками. Когда все выяснилось, педагог извинилась перед школьниками.

В течение следующего урока мальчики помирились. А на учительницу возбудили уголовное дело за избиение ребенка. В СК проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел в апреле 2024 года во время одной из перемен.

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