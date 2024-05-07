Учительница из Березовского рассказала, почему она пнула ученика

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По словам педагога, она разнимала драку между двумя второклассниками. Когда ученики начали потасовку, к ней прибежали другие дети и попросили их разнять Один из них душил другого, а также бил в лицо кулаком.
Женщина толкнула его ногой, чтобы предотвратить очередной удар, а затем велела мальчику встать. Однако, так как ученик плохо знает русский язык, она его схватила за капюшон.
После этого учительница привела детей в Центр детских инициатив, чтобы выяснить причину конфликта. Оказалось, что один из них оскорбил сестру нападавшего мальчика, поэтому он набросился на одноклассника с кулаками. Когда все выяснилось, педагог извинилась перед школьниками.
В течение следующего урока мальчики помирились. А на учительницу возбудили уголовное дело за избиение ребенка. В СК проводится проверка.
Напомним, инцидент произошел в апреле 2024 года во время одной из перемен.