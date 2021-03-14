Неизвестный сбил троих и скрылся с места ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Из-за конфликта на парковке неизвестный сбил трех человек и скрылся. Как сообщается в соцсетях, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось утром 14 марта у ресторана на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. На парковке стояла компания из двух мужчин и женщины. В какой-то момент девушка оперлась на капот припаркованного автомобиля, из-за чего с водителем произошел конфликт, сообщает в группе «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте». В результате перепалки, водитель на черной иномарке совершил наезд на трех пешеходов. Женщина возмутилась этим и начала пинать автомобиль, тогда неизвестный еще раз протаранил компанию. Двое потерпевших отлетели к забору, а третий попал под колеса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. На фотографиях видно, как пострадавшего забирают медики на «скорой». Фото: «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте» В пресс-службе ГИБДД редакции TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, 5 марта в Качканаре водитель насмерть сбил двух бабушек на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позднее он явился в полицию и сознался в содеянном. Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду. «Наломал дров»: сбившего на «зебре» двух бабушек лихача арестовали в Качканаре

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