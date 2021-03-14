Неизвестный сбил троих и скрылся с места ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Происшествие случилось утром 14 марта у ресторана на улице Энтузиастов, 10 в Нижнем Тагиле. На парковке стояла компания из двух мужчин и женщины. В какой-то момент девушка оперлась на капот припаркованного автомобиля, из-за чего с водителем произошел конфликт, сообщает в группе «Инцидент Нижний Тагил» «Вконтакте».
В результате перепалки, водитель на черной иномарке совершил наезд на трех пешеходов. Женщина возмутилась этим и начала пинать автомобиль, тогда неизвестный еще раз протаранил компанию. Двое потерпевших отлетели к забору, а третий попал под колеса. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На фотографиях видно, как пострадавшего забирают медики на «скорой».
В пресс-службе ГИБДД редакции TagilCity.ru обещали прокомментировать ситуацию позже.
Напомним, 5 марта в Качканаре водитель насмерть сбил двух бабушек на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Позднее он явился в полицию и сознался в содеянном. Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся за пьяную езду.