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Обвиняемый в изнасиловании своей трехлетней дочери екатеринбуржец вышел на волю

2 апреля 2021, 16:04
Фото: 1mediainvest.ru
Суд принял решение отпустить под подписку о невыезде местного жителя Екатеринбурга, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера над своей трехлетней дочерью.

Версия следствия гласит, что мужчина изнасиловал ребенка летом 2020 года, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался проходить полиграф, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник. О случившемся узнала соседка, ей рассказала сама пострадавшая. Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что ребенок не врет.

Однако во время заседания судья пришла к выводу, что доказательств вины недостаточно, поэтому мужчина был выпущен на волю. Теперь он будет жить вместе с девочкой. Прокуратура планирует обжаловать решение.

Напомним, 1 апреля стало известно, что мужчину из Екатеринбурга признали виновным в покушении на изнасилование 11-летней девочки.

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