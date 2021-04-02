Обвиняемый в изнасиловании своей трехлетней дочери екатеринбуржец вышел на волю

Версия следствия гласит, что мужчина изнасиловал ребенка летом 2020 года, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался проходить полиграф, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник. О случившемся узнала соседка, ей рассказала сама пострадавшая. Судебно-психиатрическая экспертиза дала заключение, что ребенок не врет.