Разбойное нападение на подростка по горячим следам раскрыто в Нижнем Тагиле

Звонившая женщина рассказала, что неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома по улице Циолковского, 13, угрожая ножом ее 11-летнему сыну, похитил сотовый телефон. Сотрудники полиции, выехавшие в составе следственно-оперативной группы, выяснили, что когда ребенок шел домой из ближайшего магазина, за ним следом зашел взрослый незнакомый мужчина. Под угрозой предмета, похожего на нож, он забрал два сотовых телефона, рассказали подробности преступления в полиции.