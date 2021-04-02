Родители пожаловались на котлеты с сырым фаршем в школьной столовой Екатеринбурга

Блюдо, которое подали школьникам, — это ежики из говядины. Готовили его в машине под названием пароконвектомат. И технология не была нарушена. Иногда бывает, что говядина остается красной. Эти ежики не были сырыми. Учителя школы опросили учеников, большинство из них сказали, что обед им понравился. Все зависит от вкусовых предпочтений, прокомментировали корреспонденту Е1 в пресс-службе городского департамента образования.