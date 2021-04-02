Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Екатеринбурге

Планируется, что с 10 утра 9 мая начнется парад Екатеринбургского гарнизона с прохождением представителей различных войск и сил МЧС и МВД, а также механизированной колонны и пролетом авиации. Затем горожан приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк», сообщает пресс-служба администрации города.