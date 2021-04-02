Столовую в школе Екатеринбурга после публикации СМИ проверит прокуратура

Согласно публикации СМИ, в екатеринбургской школе родителей учащихся «возмутило» качество приготовленных блюд, что поставило под сомнение соблюдение технологии их приготовления. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.