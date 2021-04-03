TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пышная екатеринбурженка приняла участие в шоу Ольги Бузовой на ТНТ

3 апреля 2021, 06:48
Фото: личная страница Марии Благодатной в Instagram
Екатеринбурженка побывала на шоу Бузовой на ТНТ. Выпуск был посвящен жизни полных людей.

Участницей «ББ шоу» на ТНТ стала организатор конкурса «Полное Совершенство» в Екатеринбурге и ведущая Мария Благодатная. Выпуск выйдет в эфир 6 апреля.

По словам участницы, 15 лет назад по «Дому 2» у нее сложилось мнение о Бузовой, как о глупенькой блондинке.

Оказалось, что она профессионал и хороший ведущий. Она умеет сосредоточиться, успокоить толпу, ведет диалог и слышит собеседника, рассказала Мария Е1.

Она отметила, что выпуск был посвящен теме бодипозитива, однако обсудить ее почти не удалось. В основном речь шла о том, почему большой вес вреден для здоровья и кто и насколько должен похудеть. Мария заявила, что приехала на шоу, чтобы сказать, что важно не то, сколько человек весит, а важен его внутренний мир.

Из известных гостей на шоу пригласили дочь Иосифа Пригожина Данаю и Кирилла Терешина, у которого «руки-базуки». Также участие принимали психологи, специалисты по похудению и врачи.

Редакторы сказали, что нужно вести себя ярко, высказывать свою точку зрения, при возможности сесть на шпагат, но что-то сказать было невозможно, потому что в студии устраивали балаган, пояснила екатеринурженка.

Она отметила, что пришло много молодых тиктокеров.

Напомним, уральская модель Дарья Погодаева участвует в шоу «Холостяк» с рэпером Тимати.

Уральская модель выпрыгнула из самолета вслед за Тимати на шоу «Холостяк» на ТНТ
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральская модель Дарья Погодаева на шоу «Холостяк» подарила Тимати духиЖительница Нижнего Тагила станет участником шоу «Я стесняюсь своего тела»Владимир Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года»
#Екатеринбург#Ольга Бузова#Шоу#ТНТ#Новости УрФО#Свободное время
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14