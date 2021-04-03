Пышная екатеринбурженка приняла участие в шоу Ольги Бузовой на ТНТ

Участницей «ББ шоу» на ТНТ стала организатор конкурса «Полное Совершенство» в Екатеринбурге и ведущая Мария Благодатная. Выпуск выйдет в эфир 6 апреля.
По словам участницы, 15 лет назад по «Дому 2» у нее сложилось мнение о Бузовой, как о глупенькой блондинке.
Оказалось, что она профессионал и хороший ведущий. Она умеет сосредоточиться, успокоить толпу, ведет диалог и слышит собеседника, рассказала Мария Е1.
Она отметила, что выпуск был посвящен теме бодипозитива, однако обсудить ее почти не удалось. В основном речь шла о том, почему большой вес вреден для здоровья и кто и насколько должен похудеть. Мария заявила, что приехала на шоу, чтобы сказать, что важно не то, сколько человек весит, а важен его внутренний мир.
Из известных гостей на шоу пригласили дочь Иосифа Пригожина Данаю и Кирилла Терешина, у которого «руки-базуки». Также участие принимали психологи, специалисты по похудению и врачи.
Редакторы сказали, что нужно вести себя ярко, высказывать свою точку зрения, при возможности сесть на шпагат, но что-то сказать было невозможно, потому что в студии устраивали балаган, пояснила екатеринурженка.
Она отметила, что пришло много молодых тиктокеров.
Напомним, уральская модель Дарья Погодаева участвует в шоу «Холостяк» с рэпером Тимати.