Труп полковника в отставке найден на остановке в центре Екатеринбурга

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу. Случай не является криминальным, личность погибшего установлена. Он ехал на работу со своим знакомым на машине и почувствовал себя плохо. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Попросил остановить, вышел из автомобиля подышать свежим воздухом. Но, к сожалению, кислород не помог, он скончался. По мнению специалистов, ЧП связано с проблемами со здоровьем, возможно, это инфаркт или инсульт, рассказал Е1 начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Точная причина смерти будет известна после назначенной судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, где тоже проводят проверку.
По словам знакомого погибшего, у него остались жена и двое детей. Он работал военным, два года назад вышел на пенсию в должности полковника и устроился на гражданскую работу.
Напомним, в конце марта недалеко от аэропорта Кольцово в Екатеринбурге нашли труп мужчины с гематомами.