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Из-за мокрого снега в Екатеринбурге ожидается гололед

4 апреля 2021, 10:26
Фото: pixabay.com
В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Екатеринбурге из-за непогоды.

Из-за изменившихся погодных условий и мокрого снега, на дорогах может образоваться наледь и возможен рост числа аварий, сообщает екатеринбургская Госавтоинспекция.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга напоминают, что нужно внимательно вести себя за рулем, помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Совершать маневры стоит полностью убедившись в безопасности и без спешки. При гололеде следует снижать скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП.

Пешеходам под зонтом или капюшоном, также рекомендовано быть внимательными при переходе проезжей части, так как предметы могут стать причиной закрытия обзора и помешать ориентироваться на дороге.

Напоминаем, в ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле.

В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле
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В ГИБДД предупредили об ухудшении дорожных условий в Нижнем Тагиле
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