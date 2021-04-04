Лыжники из Нижнего Тагила стали призерами чемпионата России

В городе Чайковском Пермского края проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».
Программа турнира была изменена из-за непогоды. Но это не помешало сборной Свердловской области занять третье место в соревнованиях смешанных команд.
На мероприятии участниками от региона были тагильские спортсмены, воспитанники СШОР «Аист»: Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Вадим Шишкин, Алина Бородина. В женской категории боролись за первенство Алина Бородина и Кристина Прокопьева. Они принесли третье место региону. В одиночных турнирах тагильчане наград не получили. Лучшим был Вадим Шишкин, занявший седьмое место.
Напомним, тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ.