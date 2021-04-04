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Лыжники из Нижнего Тагила стали призерами чемпионата России

4 апреля 2021, 10:10
Фото: «Тагильский рабочий»
спортсмены
В чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина призерами стали спортсмены из Нижнего Тагила.

В городе Чайковском Пермского края проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает «Тагильский рабочий».

Программа турнира была изменена из-за непогоды. Но это не помешало сборной Свердловской области занять третье место в соревнованиях смешанных команд.

На мероприятии участниками от региона были тагильские спортсмены, воспитанники СШОР «Аист»: Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Вадим Шишкин, Алина Бородина. В женской категории боролись за первенство Алина Бородина и Кристина Прокопьева. Они принесли третье место региону. В одиночных турнирах тагильчане наград не получили. Лучшим был Вадим Шишкин, занявший седьмое место.

Напомним, тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ.

Тагильские спортсмены стали победителями областного турнира по всестилевому каратэ
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#Москва#Соревнования#Трамплины#Нижний Тагил#Спортсмены#Спорт
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