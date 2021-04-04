Лыжники из Нижнего Тагила стали призерами чемпионата России

На мероприятии участниками от региона были тагильские спортсмены, воспитанники СШОР «Аист»: Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов, Вадим Шишкин, Алина Бородина. В женской категории боролись за первенство Алина Бородина и Кристина Прокопьева. Они принесли третье место региону. В одиночных турнирах тагильчане наград не получили. Лучшим был Вадим Шишкин, занявший седьмое место.