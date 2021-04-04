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Новая схема: мошенники предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент

4 апреля 2021, 14:20
Фото: 1mediainvest.ru
Телефонные мошенники начали применять новую схему обмана клиентов российских банков. Теперь они связываются с потенциальной жертвой и предлагают ей оформить вклад под высокий процент.

Данное предложение мошенники аргументируют особой акцией, информацией о которой нет на сайте, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Сбербанка. Тем, кого заинтересует предложение, злоумышленники отправляют ссылку на сайт-копию страницы онлайн-банка. Там необходимо ввести свои логин и пароль, которые попадают в руки мошенников. Аналогичные предложения приходят и на электронную почту.

Отмечается, что с 2020 года злоумышленники начали больше интересоваться счетами и депозитами граждан, поскольку там хранится больше денег, чем на картах, сообщает пресс-служба Банка России.

Данные Сбербанка гласят, что за минувший год российская экономика из-за действий киберпреступников лишилась около 3,5–3,6 триллиона рублей.

Напомним, 1 апреля телефонные мошенники связались с 75-летней жительницей Екатеринбурга и пообещали вернуть деньги, которые она когда-то вложила в компанию Сергея Мавроди АО «МММ». После всех операций женщина лишилась своих сбережений.

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