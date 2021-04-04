Новая схема: мошенники предлагают россиянам оформить вклад под высокий процент

Данное предложение мошенники аргументируют особой акцией, информацией о которой нет на сайте, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Сбербанка. Тем, кого заинтересует предложение, злоумышленники отправляют ссылку на сайт-копию страницы онлайн-банка. Там необходимо ввести свои логин и пароль, которые попадают в руки мошенников. Аналогичные предложения приходят и на электронную почту.