Свердловские дайверы закрыли зимний сезон в заброшенном карьере под Нижним Тагилом

Posted 5 апреля 2021, 04:49
Published 5 апреля 2021, 04:49
Modified 29 ноября, 17:44
Updated 29 ноября, 17:44
Дайверы из екатеринбургского центра «Тритон» погрузились под лед затопленного карьера «Лазурный» под Нижним Тагилом, чтобы массово закрыть зимний сезон.
В погружении приняли участие 16 дайверов, в том числе инструктор по дайвингу UralDiving Александр Горовец.
В апреле есть такая особенность — подо льдом становится намного светлее. Когда на льду лежит снег, то видимость хоть и хорошая, но темно, снег препятствует проходу солнечных лучей. А приходит весна, снег тает, и под водой очень хорошая видимость, даже лучше, чем в Красном море,рассказал Е1 Александр.
По его словам, погружения в водоем весной могут быть ограничены из-за плохой видимости под водой во время таяния снега, а также из-за возможных крупных льдин, которые будут плавать на поверхности, перемещаться и препятствовать возвращению дайверов с глубины карьера.
Напомним, суд запретил дайверам погружаться в карьер «Лазурный» под Нижним Тагилом. Причиной стало незаконное использование водного объекта.