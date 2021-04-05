«Взрыв» предотвращен на очистных сооружениях в Верхней Салде

Конечно, обнаруженный силовиками подозрительный предмет, оказался муляжом взрывного устройства. Однако должные выводы участники командно-штабной тренировки сделали позже — на заседании координационной группы. Там была дана оценка отработке вопросов ситуационного реагирования на угрозы террористического характера и готовность муниципальных служащих и работников к действиям по пресечению террористического акта и спасению людей.