Первый укус клеща зафиксирован в Нижнем Тагиле

Posted 6 апреля 2021, 16:00
Published 6 апреля 2021, 16:00
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Пострадавшей оказалась пожилая женщина-садовод. Она работала в теплице, в коллективном саду № 15, расположенном на Лебе.
7 апреля будет готов анализ инфицированности клеща, сообщает ТК «Телекон» со ссылкой на отдел Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. Поскольку женщина не была привита, остается риск заражения.
Напомним, 29 марта в Свердловской области был зарегистрирован первый случай укуса клеща.