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Posted 6 апреля 2021, 16:00

Published 6 апреля 2021, 16:00

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Первый укус клеща зафиксирован в Нижнем Тагиле

6 апреля 2021, 16:00
Первый укус клеща зарегистрирован 6 апреля на территории Нижнего Тагила.

Пострадавшей оказалась пожилая женщина-садовод. Она работала в теплице, в коллективном саду № 15, расположенном на Лебе.

7 апреля будет готов анализ инфицированности клеща, сообщает ТК «Телекон» со ссылкой на отдел Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. Поскольку женщина не была привита, остается риск заражения.

Напомним, 29 марта в Свердловской области был зарегистрирован первый случай укуса клеща.

#Нижний Тагил#Здоровье#Укус#Клещ
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