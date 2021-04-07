Новые шлагбаумы и турникет появятся в психиатрической больнице в Нижнем Тагиле

Posted 7 апреля 2021, 04:36
Published 7 апреля 2021, 04:36
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Участники могут подавать заявки по 13 апреля. Итоги конкурсной закупки подведут 19 апреля 2021 года.
Подрядчик должен установить шлагбаумы и турникет на территории психиатрической больницы в Нижнем Тагиле по адресу Монтажников, 80, а также шлагбаум у лечебного корпуса в поселке Черноисточинск на улице Больничная 1А. Поставка материалов и оборудования на территорию медучреждений осуществляется транспортом и силами подрядчика.
Работы нужно выполнить со дня заключения договора в срок не более 25 рабочих дней при благоприятных погодных условиях. Гарантийный срок на выполняемые работы составляет 12 месяцев.
Напомним, в феврале ГАУЗ СО «Психиатрическая больница № 7» за 1,1 миллиона рублей подбирала подрядчика для осуществления текущего ремонта здания лечебного корпуса по улице Монтажников, 80.