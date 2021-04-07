Новые шлагбаумы и турникет появятся в психиатрической больнице в Нижнем Тагиле

Подрядчик должен установить шлагбаумы и турникет на территории психиатрической больницы в Нижнем Тагиле по адресу Монтажников, 80, а также шлагбаум у лечебного корпуса в поселке Черноисточинск на улице Больничная 1А. Поставка материалов и оборудования на территорию медучреждений осуществляется транспортом и силами подрядчика.