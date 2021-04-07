После травмы позвоночника у ученика свердловскую школу ждет проверка

Принимаются меры к опросу пострадавшего школьника и его родителей, а также сотрудников образовательного учреждения. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.