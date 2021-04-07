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Posted 7 апреля 2021, 10:15

Published 7 апреля 2021, 10:15

Modified 24 декабря, 18:05

Updated 24 декабря, 18:05

Суд обязал тагильского предпринимателя освободить пустырь на Вагонке

7 апреля 2021, 10:15
Освободить пустырь на Вагонке, где должен был появиться досуговый центр, суд обязал ООО «Тагилэкстрим».

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску администрации Нижнего Тагила к ООО «Тагилэкстрим» из-за отсутствия права собственности на объект незавершенного строительства на арендованном земельном участке.

В течении 20 дней организация должна добровольно исполнить решение суда, произвести снос объекта незавершенного строительства и оплатить госпошлину в размере 6000 рублей. В случае неисполнения сноса, администрация выполнит работы своими силами с отнесением расходов на организацию.

Решение суда по настоящему делу не вступило в законную силу.

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Напомним, ООО «Тагилэкстрим» прекратило свою деятельность 20 февраля 2021 года. Право собственности «Тагилэкстрим» на участок было признано отсутствующим 10 августа 2020 года. Разрешение выдавалось на строительство досугового центра для детей и взрослых. Объект недвижимости на земельном участке так и не появился.

Администрация решила обратиться с иском в суд для освобождения участка. Возбуждено производство по делу об освобождении земельного участка в районе Пихтовой, 10. Срок договора аренды земельного участка истек 31 июля 2015 года и не продлевался. В администрации заявляли, что предприниматель продолжал использование земельного участка без правовых оснований. Срок выданного разрешения на строительство также истек 9 ноября 2017 года.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#Строительство#Право#Собственность
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