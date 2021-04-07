Суд обязал тагильского предпринимателя освободить пустырь на Вагонке

Posted 7 апреля 2021, 10:15
Published 7 апреля 2021, 10:15
Modified 24 декабря, 18:05
Updated 24 декабря, 18:05
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску администрации Нижнего Тагила к ООО «Тагилэкстрим» из-за отсутствия права собственности на объект незавершенного строительства на арендованном земельном участке.
В течении 20 дней организация должна добровольно исполнить решение суда, произвести снос объекта незавершенного строительства и оплатить госпошлину в размере 6000 рублей. В случае неисполнения сноса, администрация выполнит работы своими силами с отнесением расходов на организацию.
Решение суда по настоящему делу не вступило в законную силу.
Напомним, ООО «Тагилэкстрим» прекратило свою деятельность 20 февраля 2021 года. Право собственности «Тагилэкстрим» на участок было признано отсутствующим 10 августа 2020 года. Разрешение выдавалось на строительство досугового центра для детей и взрослых. Объект недвижимости на земельном участке так и не появился.
Администрация решила обратиться с иском в суд для освобождения участка. Возбуждено производство по делу об освобождении земельного участка в районе Пихтовой, 10. Срок договора аренды земельного участка истек 31 июля 2015 года и не продлевался. В администрации заявляли, что предприниматель продолжал использование земельного участка без правовых оснований. Срок выданного разрешения на строительство также истек 9 ноября 2017 года.