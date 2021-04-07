Центр астрономии для школьников открылся в Нижнем Тагиле

Posted 7 апреля 2021, 03:46
Published 7 апреля 2021, 03:46
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
Секция астрономии, оснащенная современным оборудованием, открыла свои двери для юных тагильчан в Городском дворце детского и юношеского творчества. Науку об устройстве вселенной детям будет преподавать кандидат физико-математических наук Сергей Потоскуев, являющийся автором проекта, который стал победителем в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей».
В новом центре планируется не только готовить школьников к олимпиадам и проводить занятия по астрономии, но и организовывать лектории, сообщает ИА «Все новости».
Также астроцентр оснащен картами, литературой, а самое главное — мощным современным телескопом с цифровой камерой и интерактивным дисплеем.
Занятия в секции астрономии ГДДЮТ начнутся сразу после того, как завершится ремонт в специально отведенном кабинете. Занятия смогут посещать не только школьники, но и студенты и взрослые, интересующиеся астрономией.