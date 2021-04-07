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Posted 7 апреля 2021, 03:46

Published 7 апреля 2021, 03:46

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Центр астрономии для школьников открылся в Нижнем Тагиле

7 апреля 2021, 03:46
Центр астрономии для школьников открылся в Городском дворце детского и юношеского творчества Нижнем Тагиле. Рассказывать об устройстве вселенной будет кандидат физико-математических наук.

Секция астрономии, оснащенная современным оборудованием, открыла свои двери для юных тагильчан в Городском дворце детского и юношеского творчества. Науку об устройстве вселенной детям будет преподавать кандидат физико-математических наук Сергей Потоскуев, являющийся автором проекта, который стал победителем в грантовом конкурсе социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей».

В новом центре планируется не только готовить школьников к олимпиадам и проводить занятия по астрономии, но и организовывать лектории, сообщает ИА «Все новости».

Также астроцентр оснащен картами, литературой, а самое главное — мощным современным телескопом с цифровой камерой и интерактивным дисплеем.

Занятия в секции астрономии ГДДЮТ начнутся сразу после того, как завершится ремонт в специально отведенном кабинете. Занятия смогут посещать не только школьники, но и студенты и взрослые, интересующиеся астрономией.

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#Общество#Нижний Тагил#Дети#Образование
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