Тагильская школьница Лиза Свиридова приглашена участвовать в Водном форуме в Москве

Лиза учится в 10 классе школы 75/42 и обучается шестой год на станции юных натуралистов Нижнего Тагила в детском объединении «Моя Родина — Урал». Много лет подряд она занимается проектом, который называется «Аквариумная рыбка гуппи в реке Малая Кушва», с ним она вышла с регионального на федеральный уровень Российского национального юниорского водного конкурса в 2019 году.
Также в 2019 году станция юных натуралистов Нижнего Тагила приняла участие в Водном форуме в Москве. Тогда всем регионам России было предложено стать организаторами Молодежного водного сообщества и содействовать его развитию.
В Свердловской области этим начала заниматься тагильчанка Анастасия Казакова, ее поддержала активный участник движения Лиза Свиридова. Теперь Настя пытается развивать сообщество в Татарстане, а Лиза продолжила делать это в нашем регионе. С сентября 2020 года она является его председателем, рассказала редакции TagilCity.ru заведующая зоологическим отделом городской станции юннатов Любовь Казакова.
Она пояснила, что этому и была посвящена работа, с которой Лиза победила на муниципальном и региональном этапах Всероссийского национального юниорского водного конкурса и выступала на федеральном этапе. Целью проекта было создание методического пособия по развитию Водного сообщества и цифровизации водных объектов Свердловской области. Оно разделено на две части.
В первой части содержатся рекомендации и примеры документов, схемы, которые позволяют организовать сообщество в регионе или в отдельно взятом образовательном учреждении, городе или селе. Вторая глава посвящена цифровизации. Там опубликованы подробные инструкции о том, как работать в карте GoogleMap.
Ребята, которые уже изучили водный объект, например описали его флору и фауну или качество воды, могут внести на эту карту точку, поместить фотографии с объекта и ссылку на свою работу. С картой в дальнейшем могут работать как образовательные учреждения (она может быть пособием для уроков), так и юные ученые для получения информации, рассказала Любовь Казакова.
Лиза участвовала в номинации «Цифровизация» и достойно представила свой проект на русском и английском языках, но места не заняла. По итогам, школьницу пригласили на третий Водный форум в Москве в октябре 2021 года для того, чтобы рассказать о развитии Молодежного водного сообщества в Свердловской области. Также тагильчанку попросили помочь с развитием движения в других регионах России.
Молодежное водное сообщество — это объединение подростков, детей и молодежи в деле сохранения и изучения водных объектов. Организаторы и участники проводятся конкурсы, субботники, конференции, в том числе и обучающие, находят специалистов-кураторов.
На начало создания сообщества было 55 активистов из Нижнего Тагила. За полтора года работы стало более 360 участников по всей Свердловской области, рассказала заведующая.
Она отметила, что для привлечения новых участников в частности проводится флэшмоб «Голубая лента». В прошлом году в нем приняли участие около тысячи свердловчан, в этом году — около трех тысяч. В областных субботниках по очистке берегов водных объектов принимает участие от двух до трех тысяч участников. Также увеличилось число исследовательских работ по водным объектам.
Напомним, 19 марта в Нижнем Тагиле прошел флэшмоб «Голубая лента». Затем участники акции разошлись по улицам города, раздали жителям голубые ленточки и напомнили о бережном отношении к воде.