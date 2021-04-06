Тагильская школьница Лиза Свиридова приглашена участвовать в Водном форуме в Москве

Ребята, которые уже изучили водный объект, например описали его флору и фауну или качество воды, могут внести на эту карту точку, поместить фотографии с объекта и ссылку на свою работу. С картой в дальнейшем могут работать как образовательные учреждения (она может быть пособием для уроков), так и юные ученые для получения информации, рассказала Любовь Казакова.