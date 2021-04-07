За сбросы вредных веществ в реку Тагил «Водоканал-НТ» получил штраф

По требованию прокуратуры за грязные сбросы ООО «Водоканал-НТ» и его директор Вячеслав Таран привлечены к административной ответственности. Прокурорская проверка выявила превышение вредных веществ в сбросах в реку Тагил, осуществленных организацией, в период с ноября 2020 по март 2021 года.