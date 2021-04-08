За убийство двухмесячного сына уральцу грозит пожизненный срок

Напомним, происшествие случилось 5 апреля. Тогда парень выпивал алкоголь, а его девушка ушла к знакомой, чтобы одолжить подгузники. Плач младенца начал раздражать отца, после чего он несколько раз ударил сына по голове. Вернувшись, мать поняла, что ребенок ведет себя странно: он тяжело дышал и не плакал, сожитель также находился в неадекватном состоянии. Девушка забрала ребенка и ушла к сестре. Ночью малыш скончался. Уралец дал признательные показания.