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Posted 8 апреля 2021, 17:17

Published 8 апреля 2021, 17:17

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

За убийство двухмесячного сына уральцу грозит пожизненный срок

8 апреля 2021, 17:17
В Туринске районный суд взял под стражу на два месяца 23-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего двухмесячного сына. Ему грозит пожизненное заключение.

По словам знакомых, мать малыша училась в коррекционной школе. С молодым человеком она познакомилась в 9 классе. Знакомые отметили, что парень злоупотреблял алкоголем, но девушку никогда не бил, сообщает «КП-Екатеринбург».

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Напомним, происшествие случилось 5 апреля. Тогда парень выпивал алкоголь, а его девушка ушла к знакомой, чтобы одолжить подгузники. Плач младенца начал раздражать отца, после чего он несколько раз ударил сына по голове. Вернувшись, мать поняла, что ребенок ведет себя странно: он тяжело дышал и не плакал, сожитель также находился в неадекватном состоянии. Девушка забрала ребенка и ушла к сестре. Ночью малыш скончался. Уралец дал признательные показания.

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#Происшествия#Убийство#Младенец#Арест#Туринск
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