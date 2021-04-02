Убивший сожительницу у здания суда свердловчанин получил 17 лет тюрьмы

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что Попов в период с февраля по март 2020 года неоднократно совершал противоправные действия в отношении бывшей сожительницы. В частности, он напал на нее в подъезде многоквартирного дома, нанеся не менее 10 ударов. Женщина, желая привлечь Попова к ответственности за противоправные действия, подала заявление мировому судье, а 18 марта осужденный и его бывшая сожительница прибыли ко входу в помещение здание суда для участия в рассмотрении административного дела. На крыльце здания суда между ними произошел конфликт, после чего находившийся в состоянии опьянения Попов ножом нанес девушке не менее 13 ударов в жизненно важные органы, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.