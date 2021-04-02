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Убивший сожительницу у здания суда свердловчанин получил 17 лет тюрьмы

2 апреля 2021, 11:02
Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
В Свердловской области вынесен приговор мужчине за совершение убийства бывшей сожительницы на входе в здание суда. Злоумышленник также ранил пристава и случайного прохожего, пытавшихся его остановить.

2 апреля Свердловский областной суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Первоуральска Вячеслава Попова, который напал с ножом на сожительницу у здания районного суда.

Мужчина признан виновным сразу по нескольким статьям. За убийство, покушение по убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением этим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также угрозу убийством.

Государственный обвинитель представил суду доказательства того, что Попов в период с февраля по март 2020 года неоднократно совершал противоправные действия в отношении бывшей сожительницы. В частности, он напал на нее в подъезде многоквартирного дома, нанеся не менее 10 ударов. Женщина, желая привлечь Попова к ответственности за противоправные действия, подала заявление мировому судье, а 18 марта осужденный и его бывшая сожительница прибыли ко входу в помещение здание суда для участия в рассмотрении административного дела. На крыльце здания суда между ними произошел конфликт, после чего находившийся в состоянии опьянения Попов ножом нанес девушке не менее 13 ударов в жизненно важные органы, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также мужчина нанес удары ножом судебному приставу и гражданину, которые пытались пресечь его действия.

По решению Свердловского областного суда Вячеслав Попов осужден на 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (с ограничением свободы на срок 1,5 года).

Кроме того, в пользу двух потерпевших суд взыскал с осужденного в качестве компенсации морального вреда по 1 миллиону рублей каждому из пострадавших.

В законную силу приговор еще не вступил.

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#Суд#Свердловская область#Криминал#Приговор#Происшествия
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