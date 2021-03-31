За убийство случайного знакомого житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 7 лет

В ночь на 22 июля 2020 года подсудимый со своими знакомыми распивал спиртное на берегу реки Исеть, недалеко от одного из домов по улице Водоемной в Екатеринбурге. В ходе распития к ним присоединился еще один мужчина (потерпевший), который также в это позднее время находился на берегу реки. Однако мирного застолья не получилось. Между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт. В итоге злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия,рассказали подробности в региональном Следственном комитете.