За убийство случайного знакомого житель Екатеринбурга отправится в тюрьму на 7 лет

В Екатеринбурге ранее судимый местный житель признан виновным в совершении особо тяжкого преступления в отношении случайного знакомого, с которым он вместе распивал спиртное.
В ночь на 22 июля 2020 года подсудимый со своими знакомыми распивал спиртное на берегу реки Исеть, недалеко от одного из домов по улице Водоемной в Екатеринбурге. В ходе распития к ним присоединился еще один мужчина (потерпевший), который также в это позднее время находился на берегу реки. Однако мирного застолья не получилось. Между подсудимым и потерпевшим возник словесный конфликт. В итоге злоумышленник нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия,рассказали подробности в региональном Следственном комитете.
Установить личность погибшего сыщикам удалось благодаря отпечаткам пальцев.
Как отметил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, совершивший данное преступление мужчина уже преступал закон. В апреле 2013 года его осудили на 2 года за несколько эпизодов неправомерного завладения транспортными средствами.
Из мест, не столь отдаленных, мужчина освободился весной 2015 года. Но должных выводов для себя не сделал, в связи с чем продолжил проводить свой непрекращающийся досуг в распитии спиртного в сомнительных компаниях. В результате произошло то, что произошло. Случайно встреченный злоумышленником мужчина по прозвищу «Кипиш» стал жертвой вспышки пьяной агрессии подсудимого. Теперь в местах лишения свободы у него есть достаточно времени, чтобы осознать свою вину и сделать из этого необходимые жизненные выводы,отметил Горелых.
Суд приговорил жителя Екатеринбурга 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Напомним, в Ленинский суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении иностранца, устроившего смертельное ДТП. 28-летний водитель перевозил в легковушке 5 пассажиров вопреки разрешенной конструкцией автомобиля вместительности, 2 из них погибли в аварии.