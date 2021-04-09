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Posted 9 апреля 2021, 12:18

Published 9 апреля 2021, 12:18

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Похитившей деньги у 92-летнего тагильчанина женщине грозит 4 года лишения свооды

9 апреля 2021, 12:18
Сотрудники полиции задержали похитившую деньги у 92-летнего тагильчанина женщину, ей грозит лишение свободы сроком до 4 лет за грабеж.

Подозреваемую в совершении открытого хищения денежных средств у пожилого мужчины, совершенное в начале апреля в его квартире на улице Циолковского, установили сотрудники полиции Нижнего Тагила. Женщина уже дала признательные показания, а также возместила причиненный материальный ущерб — 50 тысяч рублей.

Как рассказал сотрудникам полиции 92-летний дедушка, к нему на улице подошли двое — мужчина и женщина и предложили приобрести сварочный аппарат за 5 тысяч рублей. Встреча по поводу приобретения товара, на которую мужчина согласился, произошла чуть позже у него дома. Когда пенсионер доставал деньги, чтобы расплатиться, женщина выхватила их из рук и сбежала.

Установить иномарку, на которой передвигались злоумышленники, стражам порядка удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Отследив передвижения авто через аппаратно — программный комплекс «Безопасный город», его задержали в Екатеринбурге. За рулем оказался уроженец Ставропольского края, который в настоящее время с женой и ребенком проживает в Верхней Пышме. С супругой они подрабатывают тем, что продают в городах области электроинструмент.

32-летняя похитительница денег у пенсионера была задержана по месту проживания. Она пояснила, что не удержалась от соблазна и дала признательные показания.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». До суда она находится под подпиской о невыезде,сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское»

В полиции еще раз призвали жителей города поговорить с пожилыми родными и убедить их не впускать в дом незнакомцев.

Напомним, в начале апреля разбойное нападение на подростка в подъезде раскрыли по горячим следам оперативники Нижнего Тагила и задержали 47-летнего мужчину, который угрожал ножом 11-летнему ребенку, похищая у него телефон.

#Политика#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пенсионеры#Полиция#Грабеж
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