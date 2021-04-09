Похитившей деньги у 92-летнего тагильчанина женщине грозит 4 года лишения свооды

Как рассказал сотрудникам полиции 92-летний дедушка, к нему на улице подошли двое — мужчина и женщина и предложили приобрести сварочный аппарат за 5 тысяч рублей. Встреча по поводу приобретения товара, на которую мужчина согласился, произошла чуть позже у него дома. Когда пенсионер доставал деньги, чтобы расплатиться, женщина выхватила их из рук и сбежала.