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Posted 9 апреля 2021, 06:45

Published 9 апреля 2021, 06:45

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

Причина избиения архитектора Кротова озвучена в суде Екатеринбурга

9 апреля 2021, 06:45
Озвучена причина избиения архитектора Кротова в Екатеринбурге на очередном судебном заседании. Мужчина скончался в больнице через месяц после инцидента.

В столице Среднего Урала продолжается серия судебных заседании, где двоих местных жителей судят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

На скамье подсудимых Егор Трошин и Иван Галкин, которые в начале января 2020 года избили известного в городе архитектора Александра Кротова. С травмами пожилой мужчина был госпитализирован, он умер спустя месяц после происшествия.

Как выяснилось в ходе допроса свидетелей, конфликт возник из-за женщины. За две недели до избиения, один из обвиняемых и погибший поссорились в ресторане Екатеринбурга. Тогда архитектор разбил об голову оппонента бутылку.

За избиение человека, повлекшее его смерть, молодым людям грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, архитектора Александра Кротова нашли в тяжелом состоянии родные в одной из больниц города в середине января прошлого года. Одного подозреваемого в избиении 67-летнего мужчины полицейские оперативно установили и нашли, а второй какое-то время скрывался, но также был задержан оперативниками. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд.

#Политика#Общество#Новости УрФО#Суд#Криминал#Архитектор#Екатеринбург
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