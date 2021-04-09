Причина избиения архитектора Кротова озвучена в суде Екатеринбурга

Напомним, архитектора Александра Кротова нашли в тяжелом состоянии родные в одной из больниц города в середине января прошлого года. Одного подозреваемого в избиении 67-летнего мужчины полицейские оперативно установили и нашли, а второй какое-то время скрывался, но также был задержан оперативниками. Уголовное дело рассматривает Кировский районный суд.