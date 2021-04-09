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Posted 9 апреля 2021, 10:38

Published 9 апреля 2021, 10:38

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

Водоканал оштрафован на 80 тысяч за сброс стоков в Нижнем Тагиле

9 апреля 2021, 10:38
Водоканал получил еще один штраф в 80 тысяч рублей за превышение допустимых параметров содержания вредных веществ, сбрасываемых сточных вод. Районной прокуратурой было возбуждено не одно административное дело, а директор организации оштрафован на 10 тысяч рублей.

В ходе надзорных мероприятий проведенных на соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования в деятельности ООО «Водоканал-НТ» установлено, что организация получила решение о предоставлении водного объекта в пользование в марте 2018 года.

Согласно данному решению, организации разрешалось осуществлять сброс сточных вод в реку Тагил в районе Западной системы очистных сооружений. При сбросе сточных вод не допускается превышение нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах, сообщает прокуратура Ленинского района города Нижний Тагил.

Также в ходе мероприятий выявлено превышение допустимых параметров сбрасываемых сточных вод с ноября по декабрь 2020 года. Это подтверждает содержание содержание пяти протоколов лабораторных испытаний отобранных проб в указанный период.

Прокуратурой были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при заборе воды и при сбросе сточных вод в водные объекты). По результатам рассмотрения дел руководитель предприятия оштрафован на 10 тысяч рублей, а сама организация на 80 тысяч рублей.

Также директору ООО «Водоканал» Вячеславу Тарану было внесено представление об устранении выявленных нарушений. На данный компанией проводятся проектно-изыскательские работы, направленные на реконструкцию Западной системы очистных сооружений, совместно с Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора составлен план снижения сбросов.

Напомним, 7 апреля стало известно, что «Водоканал-НТ» и его директор были наказаны за грязные сбросы в реку Тагил. Тогда к административной ответственности и штрафу организацию привлекли по требованию прокуратуры.

За сбросы вредных веществ в реку Тагил «Водоканал-НТ» получил штраф
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#Общество#Нижний Тагил#Прокуратура#Штраф#Реки#ООО "Водоканал-НТ"#МУП "Водоканал"#Штрафы
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