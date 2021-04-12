Мужчина умер на центральной улице в Екатеринбурге

Напомним, тело полковника в отставке найдено в центре Екатеринбурга на остановке на проспекте Ленина утром 3 апреля. На месте происшествия работали полицейские, случай не является криминальным. Екатеринбуржец ехал на автомобиле со своим знакомым на работу.