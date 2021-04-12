Мужчина умер на центральной улице в Екатеринбурге

Posted 12 апреля 2021, 13:57
Published 12 апреля 2021, 13:57
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
По данному случаю следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга организована проверка. Проводятся контрольно-следственные мероприятия, опрашиваются свидетели, устанавливается причина смерти, сообщает старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области, Александр Шульга.
Признаков криминальной смерти нет, по предварительным данным, смерть наступила в результате имеющегося заболевания средца.
Сигнал о происшествии поступил от патрульно-постовой службы. Сотрудники ППС заметили подозрительно ведущего себя мужчину и остановились для выяснения обстоятельств.
У идущего по улице мужчины резко ухудшилось самочувствие. Прибывшие врачи констатировали смерть. Его личность установлена. Гражданин 1978 года рождения, проживает в посёлке Махнёво Алапаевского городского округа.
Напомним, тело полковника в отставке найдено в центре Екатеринбурга на остановке на проспекте Ленина утром 3 апреля. На месте происшествия работали полицейские, случай не является криминальным. Екатеринбуржец ехал на автомобиле со своим знакомым на работу.