Экс-полковник умер на остановке в центре Екатеринбурга

На месте происшествия работали полицейские, случай не является криминальным. Екатеринбуржец ехал на автомобиле со своим знакомым на работу.
Неожиданно пассажир почувствовал себя нехорошо и попросил остановить машину, вышел из автомобиля подышать свежим воздухом, рассказал Е1 начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
Он отметил, что кислород не помог, и мужчина умер. Предварительно установлено, что причиной смерти послужили проблемы со здоровьем. Возможно, у екатеринбуржца случился инфаркт или инсульт.
В пресс-службе свердловского Следственного комитета сообщили, что проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
У погибшего остались супруга и двое детей, он почти всю жизнь был военным. Ушел на гражданскую службу два года назад в должности полковника, рассказал знакомый екатеринбуржца.
Напомним, 10 марта в Екатеринбурге было найдено два трупа. Предварительно установлено, что смерти не насильственные, проводятся расследования.