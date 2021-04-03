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Экс-полковник умер на остановке в центре Екатеринбурга

3 апреля 2021, 07:09
Фото: Е1
Тело полковника в отставке найдено в центре Екатеринбурга на остановке на проспекте Ленина утром 3 апреля.

На месте происшествия работали полицейские, случай не является криминальным. Екатеринбуржец ехал на автомобиле со своим знакомым на работу.

Неожиданно пассажир почувствовал себя нехорошо и попросил остановить машину, вышел из автомобиля подышать свежим воздухом, рассказал Е1 начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Он отметил, что кислород не помог, и мужчина умер. Предварительно установлено, что причиной смерти послужили проблемы со здоровьем. Возможно, у екатеринбуржца случился инфаркт или инсульт.

В пресс-службе свердловского Следственного комитета сообщили, что проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

У погибшего остались супруга и двое детей, он почти всю жизнь был военным. Ушел на гражданскую службу два года назад в должности полковника, рассказал знакомый екатеринбуржца.

Напомним, 10 марта в Екатеринбурге было найдено два трупа. Предварительно установлено, что смерти не насильственные, проводятся расследования.

Два трупа за сутки обнаружены в Екатеринбурге
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