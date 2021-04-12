Школу № 24 в Нижнем Тагиле отремонтирует строительная компания из Екатеринбурга

Posted 12 апреля 2021, 12:26
Published 12 апреля 2021, 12:26
Modified 29 ноября, 17:45
Updated 29 ноября, 17:45
Начальная цена контракта составляла 130,8 миллиона рублей, заказчиком выступало МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. На конкурс заявились три организации, по итогам аукциона две заявки были признаны соответствующими. ООО «Строительная инвестиционная компания» снизила стоимость работ на 4%, предложив сделать капремонт в образовательном учреждении за 125,5 миллиона рублей, и стало победителем.
По данным из открытых источников, ООО «Строительная инвестиционная компания» работает с 2014 года и зарегистрирована в Екатеринбурге. Директором является Александр Пестов. Одним из видов деятельности является производство строительно-монтажных работ.
Напомним, на капитальный ремонт школы на Руднике была объявлена повторная закупка, предыдущая была признана не состоявшейся, так как подрядчик не предоставил необходимые документы. Согласно проекту договора, работы необходимо закончить не позднее 31 января 2022 года. В школе необходимо провести отделочные и общестроительные. Подрядчику нужно отремонтировать фасад, кровлю и вентиляцию в здании. После завершения работ, нужно провести благоустройство и озеленить территорию.