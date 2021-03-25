TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Конкурс на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле признан не состоявшимся

25 марта 2021, 05:59
Фото: Яндекс.Карты
Подрядчик на ремонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле не определен из-за отсутствия необходимых документов.

Заявки на сайте госзакупок принимались до 22 марта, начальная цена контракта составляла 119,6 миллиона рублей. Работы по договору должны были быть завершены не позднее 30 ноября 2021 года.

Единственная заявка поступила от ООО «Стройальянс», при этом сумма контракта была снижена на 0,5%. На основании протокола подведения электронного аукциона она была признана несоответствующей всеми четырьмя членами комиссии. Причиной этого послужило непредоставление копий учредительных документов изменения к уставу юрлица на дату и время окончания подачи заявок.

Напомним, в 2021 году в Нижнем Тагиле планируется капитально отремонтировать школы № 23 на Вые и № 24 на Руднике. Также капремонт будет проведен в школе № 12 в Усть-Утке.

В Нижнем Тагиле в 2021 году планируется капремонт в школах на Руднике и Вые
Узнать подробнее

Материалы по теме
В 5,9 миллиона рублей обойдется обустройство теплого туалета в школе № 12 в Усть-УткеРемонт школы № 24 на Руднике в Нижнем Тагиле обойдется в 120 миллионов рублейЗа 57 млн ищет «Тагилдорстрой» субподрядчика на ремонт трех дорог в Нижнем Тагиле
#Ремонт#Электронный аукцион#Спарк#Школа#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14