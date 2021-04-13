Неудачно забрал роллы: обвиненный в сбыте наркотиков екатеринбуржец объявлен в розыск

Напомним, в апреле 2020 года екатеринбуржец заказал роллы, однако когда он вышел для того, чтобы рассчитаться с курьером, в квартиру вломилась полиция для проведения обыска. Вместе с полицейскими находились понятые. Никаких запрещенных веществ найдено не было, однако мужчину вместе с женой забрали в отделение полиции.