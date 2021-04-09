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Posted 9 апреля 2021, 06:06

Published 9 апреля 2021, 06:06

Modified 29 ноября, 17:45

Updated 29 ноября, 17:45

С наркотиками 16-летнюю свердловчанку задержали сотрудники полиции в Челябинске

9 апреля 2021, 06:06
16-летнюю жительницу Свердловской области задержали сотрудники Росгвардии в Челябинске с почти 4 граммами мефедрона. Она пыталась сбежать от сотрудников правоохранительных органов.

С 15 свертками, в которых находилось сильнодействующее наркотическое вещество — мефедрон общей массой 3,8 грамма изъяли сотрудники Росгвардии у юной свердловчанки.

На подозрительную девушку ранним утром на Комсомольском проспекте обратили внимание стражи правопорядка, когда патрулировали улицы.

Увидев патрульную машину, девушка сменила курс и попыталась скрыться.

При задержании она скинула на землю 15 свертков, в которых по результатам экспертизы оказался мефедрон.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области, в данный момент по данному факту следственными органами регионального СКР возбуждено уголовное дело.

Юной «наркобарыге» грозит до 10 лет лишение свободы, а также штраф до 500 тысяч рублей.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге задержанный «закладчик», закованный в наручники, попытался задушить стажера полиции прямо в отделе. От нападавшего юного полицейского спасли коллеги.

«Закладчик» в наручниках попытался задушить стажера в отделе полиции Екатеринбурга
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#Общество#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Криминал#Наркотики
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