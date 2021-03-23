Школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками в центре Нижнего Тагила

Напомним, 22 марта сообщалось, как 40-летний бывший комвзвода ГИБДД из Екатеринбурга второй раз за месяц был задержан с наркотиками. У мужчины обнаружили 4,5 грамма мефедрона. По мнению оперативников, бывший сотрудник правоохранительных органов распространяет наркотики через «закладки». Телефон мужчины также проверили на наличие соответствующих адресов. Первый раз он попался по подозрении в подобном преступлении 1 марта.