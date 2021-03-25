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Наркотики за батареей стали причиной ареста жителя Екатеринбурга в Верхнем Тагиле

25 марта 2021, 08:30
Фото: 1Mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга задержан по подозрению в наркоторговле в Верхнем Тагиле. Часть запрещенных веществ нашли при нём и у него дома. Еще одна партия была спрятана за батареей в подъезде.

Происшествие случилось в феврале 2021 года. Полицейским линейного отдела Нижнего Тагила поступило сообщение о готовящемся преступлении. В результате оперативных мероприятий на станции Верхний Тагил был задержан 26-летний екатеринбуржец.

При мужчине были обнаружены 20 свертков с мефедроном. В квартире у подозреваемого нашли еще 87 грамм вещества.

Четыре грамма были спрятаны за батареей в подъезде. Общий вес изъятых наркотиков составил 103 грамма, сообщает пресс-служба ЛО МВД на станции Нижний Тагил.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере).

Напомним, 23 марта в Нижнем Тагиле школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками. Они гуляли и увидели как он сбросил сверток под дерево. Они попросили его так не делать, но мужчина ввязался в драку. Ребята применили технику рукопашного боя и «повязали» подозреваемого. Затем вызвали полицию. Стражи порядка прибыли к месту за пять минут.

Школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками в центре Нижнего Тагила
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