Наркотики за батареей стали причиной ареста жителя Екатеринбурга в Верхнем Тагиле

Напомним, 23 марта в Нижнем Тагиле школьники задержали пьяного мужчину с наркотиками. Они гуляли и увидели как он сбросил сверток под дерево. Они попросили его так не делать, но мужчина ввязался в драку. Ребята применили технику рукопашного боя и «повязали» подозреваемого. Затем вызвали полицию. Стражи порядка прибыли к месту за пять минут.