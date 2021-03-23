TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От передозировки наркотиков скончался 15-летний школьник в Среднеуральске - СМИ

23 марта 2021, 13:18
Фото: 1Mediainvest.ru
15-летний подросток умер от передозировки наркотиков в Среднеуральске. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Происшествие случилось 22 марта. Прибывшая в квартиру молодого человека бригада «скорой» констатировала смерть.

Предварительно установлено, что 15-летний ребенок находился в состоянии наркотического опьянения, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на инсайдера.

Отмечается, что ребенок является учеником школы-интерната. Он воспитывался в полной семье. На учете отдела по делам несовершеннолетних не состоял.

Напомним, 19 марта сообщалось, что 16-летняя школьница из Новоуральска покончила с собой. Тело обнаружила мать погибшей девушки в квартире на улице Мамина Сибиряка. Женщина сразу же обратилась по телефону в «скорую», но приехавшие врачи констатировали смерть несовершеннолетней.

Школьница покончила с собой в Новоуральске
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге в доме напротив мэрии обнаружена мертвая голая девушка с «айфоном»В Екатеринбурге шестиклассница попала в больницу с передозировкой наркотиками6% школьников оказались в группе риска по наркотикам в Свердловской области
#Смерть#Наркотики#Школьник#Подросток#Среднеуральск#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14