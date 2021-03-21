Силовики в масках задержали подозреваемую в сбыте наркотиков жительницу Екатеринбурга

Инцидент произошел 20 марта, в микрорайоне Академический. Также был задержан мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконный оборот наркотиков), сообщает Е1 со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Сыщики смогли установить личность задержанной женщины — это 45-летняя местная жительница. У нее дома, а также в предполагаемых местах расположения «закладок» был проведен осмотр. В результате полицейские обнаружили несколько мест, в которых находились наркотики синтетического происхождения.
Полицейские отрабатывают связи задержанной гражданки, как долго она имеет отношение к наркотрафику, выясняют поставщиков. Расследование продолжается,отметил полковник Горелых.
Подозреваемая была помещена под стражу.
Напомним, в Нижнем Тагиле бойцы ОМОН ворвались в квартиру на Старателе и задержали четырех женщин и двоих мужчин. Оказалось, местный житель решил организовать в своей квартире наркопритон.