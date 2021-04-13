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Posted 13 апреля 2021, 15:29

Published 13 апреля 2021, 15:29

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Полмиллиона за комментарий и самоубийство на улице. Итоги дня в Свердловской области

13 апреля 2021, 15:29
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 13 апреля.

Мужчина покончил с собой на улице у многоквартирного дома в Пионерском районе Екатеринбурга. При этом пуля попала в газовую трубу. Следователи СКР проводят доследственную проверку по данному факту. Предварительно установлено, что погиб проживавший по близости мужчина 1965 года рождения. На месте самоубийства обнаружено зарегистрированное огнестрельное оружие, а всего на екатеринбуржце числилось три ружья. Полиция отрабатывает разные версии инцидента, одна из них связана с ДТП в мае 2020 года.

«За погибшим числилось три ствола»: из-за суицида екатеринбуржца СК начал проверку
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Следственная проверка проводится по факту падения ребенка 2015 года рождения из окна многоэтажного дома в районе ЖБИ в Екатеринбурге. Установлено, что в момент трагедии мальчик находился дома с родителями и вышел на балкон, где было открыто окно. Он надавил на москитную сетку он выпал на улицу. Ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Скорую помощь вызвали очевидцы трагедии. Следователи выясняют обстоятельства, опрашивают свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Пациенты жалуются на отказы в плановой медицинской помощи в больнице № 23 в Екатеринбурге. Из 15 человек, которые должны были планово пройти лечение в офтальмологическом отделении, приняли только одного. Такая же ситуация складывается и в других отделениях. В больнице объяснили ситуацию большой загруженностью, так как многие другие медучреждения продолжают работать только с пациентами с COVID-19. В пресс-службе рассказали, что примут пациентов, как только освободятся места.

Пациенты жалуются на отказы в госпитализации в одной из больниц Екатеринбурга
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На полмиллиона рублей оштрафован Центральным окружным военным судом житель Новоуральска за комментарий о терроризме «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что он мог получить до семи лет лишения свободы. В марте 2019 года мужчина оставил в соцсети под одним из постов три комментария. Поведенная психолого-лингвистическая судебная экспертиза выявила в них признаки публичного оправдания терроризма. В квартире уральца были проведены обыски, а он сам был направлен на психиатрическую судебную экспертизу. Мужчина полностью признал свою вину.

За комментарий о терроризме в ВК уралец оштрафован на полмиллиона рублей
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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