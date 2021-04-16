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Posted 16 апреля 2021, 14:16

Published 16 апреля 2021, 14:16

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Подозревается родственник: труп женщины с огнестрельными ранениями найден в Тагиле

16 апреля 2021, 14:16
Мужчина подозревается в убийстве своей 53-летней родственницы из огнестрела в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 15 апреля на улице Коминтерна.

Труп с двумя огнестрельными ранениями был обнаружен во второй половине дня в квартире женщины, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. В преступлении подозревается родственник погибшей. 15 апреля он также был задержан местными полицейскими.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Напомним, 14 апреля стало известно, что двум жителям поселка Белоярский было предъявлено обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, во время инцидента мужчины орудовали ножами.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Задержание#Дзержинский район
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