Подозревается родственник: труп женщины с огнестрельными ранениями найден в Тагиле

Труп с двумя огнестрельными ранениями был обнаружен во второй половине дня в квартире женщины, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила. В преступлении подозревается родственник погибшей. 15 апреля он также был задержан местными полицейскими.