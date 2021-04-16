В екатеринбургских храмах споют ежегодную Похвалу Божией Матери

Акафист Пресвятой Богородице посвящён Той, Которая родила Спасителя всему миру. Раз в году – на пятой седмице Великого поста – верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.