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Posted 16 апреля 2021, 04:09

Published 16 апреля 2021, 04:09

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

В екатеринбургских храмах споют ежегодную Похвалу Божией Матери

16 апреля 2021, 04:09
В храмах Екатеринбурга споют Похвалу Божией Матери единственный раз в году.

16 апреля 2021 года в 17:00 начнется Богослужение в храмах Екатеринбурга. Ежегодно в эти дни церковники поют Божией Матери, отмечая Похвалу Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Утреню возглавит Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Начнется служба со чтения акафиста Пресвятой Богородице в Свято-Троицком кафедральный соборе, сообщает «Областная газета».

Данное Богослужение совершается один раз в году. Оно является единственным, когда уставом предполагается пение акафиста Божией Матери.

Акафист Пресвятой Богородице посвящён Той, Которая родила Спасителя всему миру. Раз в году – на пятой седмице Великого поста – верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к Ней, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

#Общество#Новости УрФО#Церковь#Священник#Служба#Екатеринбург
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