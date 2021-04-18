Буйного мужчину в алкогольном опьянении сняли с авиа-рейса в Екатеринбурге

Инцидент произошел 17 апреля 2021 года в аэропорту Кольцово при посадке на рейс Екатеринбург-Москва. 28-летний молодой человек, проживающий в Лесном, оскорблял сотрудников и пассажиров на борту самолета, сообщает URA.RU.