Второе уголовное дело завели на свердловчанина за пьяный дебош в самолете

В отношении хулигана ранее было возбуждено уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). А теперь следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ обвиняют мужчину в хулиганстве на воздушном транспорте, связанном с грубым нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу (часть 1 статьи 213 УК РФ).