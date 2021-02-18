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Posted 18 февраля 2021, 06:46

Published 18 февраля 2021, 06:46

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Пьяный пассажир из Нижнего Тагила в Кольцово в ожидании посадки разбил дверное стекло

18 февраля 2021, 06:46
Нетрезвый 61-летний мужчина в ожидании самолета в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге разбил дверное стекло выхода на посадку.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не давал отчет своим действиям. Кроме того, он нецензурно выражался, сообщает пресс-служба линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово.

Дебошир находился в стерильной зоне терминала «А» и ждал посадки на рейс в Санкт-Петербург.

В результате проведенного медосвдетельствования в крови мужчины было обнаружено 0,5 промилле алкоголя. Нарушителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Напомним, 6 февраля в Кольцово произошел еще один инцидент. Один из пассажиров самолета, прибывшего из Москвы в Екатеринбург, отказался выходить. Сотрудники полиции, вызванные на место, попросили проследовать мужчину за ними, но он нанес одному из правоохранителей удары по лицу.

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#Происшествия#Новости УрФО#Нижний Тагил#Кольцово#Дебош#Екатеринбург
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