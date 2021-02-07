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В Екатерибурге во дворе подралась толпа подростков и напала на местных жителей

7 февраля 2021, 05:31
Фото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге подралась толпа несовершеннолетних, под «горячую руку» попали соседи, пытавшиеся их успокоить.

6 февраля во дворе дома на улице Долматовская в Екатеринбурге подрались подростки. По словам очевидцев, молодых людей было несколько десятков, пишет Ура.ру.

Услышали шум около 23.00. На улицу направился мой муж и два соседа. Выяснилось, что во дворе потасовка. Десятки подростков дрались, рассказала местная жительница.

Мужчины попросили ребят успокоиться и разойтись, но это не подействовало. Очевидцы утверждают, что подростки находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. Со слов свидетелей драки, несовершеннолетние толпой избивали одного, а затем набросились на местных жителей — распылили в лицо газовый баллончик одному из мужчин, второму нанесли удары в область лица, а третьему об голову разбили две бутылки.

В пресс-службе полиции рассказали изданию, что в отделение были доставлены 15 задержанных. 11 человек оказались несовершеннолетними. В отношении двух подростков завели административный материал за распитие алкоголя. Один получил травму руки.

Напомним, 3 февраля в Нижнем Тагиле на Вагонке толпа подростков избила девочку во дворе жилого дома. Они наносили ей удары, а затем оставили лежать на снегу. Прокуратура, полиция и следственный комитет провели проверки. В отношении родителей нападавших завели административные дела.

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