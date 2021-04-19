Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали медали на всероссийском турнире в Тюмени

Юные спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Сэнсэя» среди спортсменов до 15 лет, которые прошли в Тюмени.