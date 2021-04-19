Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали медали на всероссийском турнире в Тюмени

Posted 19 апреля 2021,, 14:20
Published 19 апреля 2021,, 14:20
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
В соревнованиях приняли участие 336 юношей, которые представляли десять регионов. Были определены сильнейшие в девяти весовых категориях, пишет «Областная газета».
В результате дзюдоисты СШОР «Уралец» завоевали две медали: «золото» в весовой категории свыше 73 килограмм получил тагильчанин Алексей Жарков, одержавший четыре победы, а бронзовым призером в весе до 42 килограмм стал Никита Молчанов.
Напомним, спортсмен из Нижнего Тагила стал призером на международных соревнованиях по гребному слалому. Воспитанник СШОР «Уралец» Никита Губенко на байдарке-одиночке вторым пришел к финишу.