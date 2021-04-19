Пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле

Он успел выехать за черту города и направился по Южному подъезду к Нижнему Тагилу в сторону села Николо-Павловское. На девятом километре водитель «Хендэ» не справился с управлением и столкнулся с еще одним экипажем ДПС «36-011», двигавшемся в попутном направлении. В аварии никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.