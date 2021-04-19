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Posted 19 апреля 2021, 05:06

Published 19 апреля 2021, 05:06

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

Пьяный водитель удирал от полиции и врезался в экипаж ГИБДД в Нижнем Тагиле

19 апреля 2021, 05:06
Пьяный мужчина на иномарке попытался скрыться от одного экипажа ГИБДД, но врезался в другой и попался.

Происшествие случилось 18 апреля. Около 20.00 экипаж ДПС «36-010» занимался проведением мероприятий в рамках рейда «Безопасная дорога» на Старателе в Нижнем Тагиле. На улице Гагарина водитель Hyundai Accent проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться. Полицейские устроили погоню.

Он успел выехать за черту города и направился по Южному подъезду к Нижнему Тагилу в сторону села Николо-Павловское. На девятом километре водитель «Хендэ» не справился с управлением и столкнулся с еще одним экипажем ДПС «36-011», двигавшемся в попутном направлении. В аварии никто не пострадал, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Инспекторы ДПС выявили, что водитель иномарки был пьян. Он объяснил полицейским, что направлялся домой после мойки автомобиля, во время которой он и употребил спиртные напитки.

В отношении нарушителя ПДД был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверение на срок от 18 до 24 месяцев.

Напомним, пьяный отец из Нижнего Тагила сел за руль и отправился забирать пятилетнюю дочь из садика. На обратном пути он устроил ДТП, в котором девочка получила тяжкие повреждения. Она была на переднем сидении без специального удерживающего устройства. Девочка получила закрытые переломы плеча и голени, разрыв селезенки, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Заведено и расследуется уголовное дело.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ДТП#ГИБДД#Старатель#Пьяный водитель
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